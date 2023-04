Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem ersten Sieg in der Aufstiegsrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar tritt TuS Mechtersheim am Samstag (15 Uhr) mit gestärktem Selbstvertrauen beim punktgleichen SV Gonsenheim an.

Die bisherigen Zusammentreffen beider Teams verliefen im Wesentlichen ausgeglichen, mal gewann die eine, mal die andere Mannschaft. Auch aktuell scheint jedes Ergebnis möglich. Gonsenheim liegt bei gleicher