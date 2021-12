Jannik Styblo bleibt auch in der kommenden Saison bei Fußball-Oberligist FV Dudenhofen. Das hat der Verein am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Der Offensivspieler verblüfft in dieser Saison bislang mit einer Weiterentwicklung zum Torjäger. Der Mann mit der Nummer 11 führt mit acht Treffern die interne Liste an.

Der Kader des FVD formiert sich also weiter und besteht aus den bewährten Kräften. So setzt das Trainerduo in der Verteidigung auf Mannschaftsführer Kevin Hoffmann und Simon Bundenthal, Defensivspezialisten wie Pscal Thiede und Tom Handrich sowie vorne auf Marvin Sprengling/Styblo.

Auch im Staff tut sich weiter was. Thomas Hook kümmert sich 2022/23 wieder als Betreuer um das Team.