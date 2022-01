Aaron Streib ist der Nächste, der Fußball-Oberligist FC Speyer 09 in der Winterpause verlassen hat. Der Torwart wechselt zu seinem Jugendverein Viktoria Herxheim in die Landesliga, wie die Südpfälzer am Sonntag informierten. Streib ziehe nach Landau, wo er auf Lehramt studiert.