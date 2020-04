Steffen Jäger, ehemaliger Torwart des FC Speyer 09, komplettiert den Trainerstab des Fußball-Verbandsligisten in der kommende Runde. Jäger, der von 2010 bis 2013 für Speyer auflief, kehrt ab dem 1. Juli als neuer Torwarttrainer zurück. Der 41-Jährige kommt vom TSV Wieblingen, dort war er zuletzt als Co- und Torwarttrainer aktiv. „Wir hatten sehr gute Gespräche. Steffen ist überzeugt vom Konzept unseres Vereins. Des Weiteren passt er fachlich und menschlich hervorragend in unser Team“, sagt Dennis Will, der ebenfalls ab der kommenden Runde Chefcoach des FC 09 ist. Jäger: „Ich habe mich bereits während meiner aktiven Zeit hier in Speyer sehr wohl gefühlt und freue mich auf die Rückkehr.“