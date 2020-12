Marvin Sprengling (27) bleibt auch in der nächsten Saison beim Oberligisten FV Dudenhofen. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Mittwochmorgen mitgeteilt. Der Offensivmann kam im Sommer vom FC Speyer 09, in allen neun Spielen zum Einsatz und traf zweimal.