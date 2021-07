Sebastian Ebeling ist kein Sportlicher Leiter Aktivität beim Oberligisten FC Speyer 09 mehr. „Mein neues Aufgabengebiet verlangt die volle Fokussierung auf meinen Job bei Anpfiff ins Leben“, begründete Ebeling. Er wechselte in diesen Tagen in die Hauptstelle des Vereins für Sport, Schule, Beruf und Soziales nach Walldorf.

Damit geht das Wechselspiel der vergangenen Monate beim FC 09 in der und um die Mannschaft weiter. Eleftherios Konstantakis, in der vergangenen Saison Betreuer, tritt Ebelings Nachfolge an.

Um die Terminierung der zuletzt wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen kümmere sich der Vorstand nun, teilte Pressesprecher Rüdiger Pfeiffer auf Anfrage mit.