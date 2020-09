Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 treten am Samstag um 10.30 Uhr daheim gegen den FSV Gütersloh an. Im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison soll nach dem Unentschieden zum Auftakt ein Sieg her.

Bei FC-Cheftrainer Steffen Stadler wird der Name Gütersloh aber schmerzhafte Erinnerungen herbeiführen. In der abgelaufenen Saison setzte es zu Hause ein 1:5. Die Niederlage bedeutete damals die vierte Pleite in Folge, aber auch das Ende des schwierigen Saisonstarts, der im Anschluss mit vier Siegen ausgeglichen wurde.

Schnee von gestern. Jetzt gilt es, sich davon frei zu machen. In der neu zusammengestellten Mannschaft erlebten die meisten Spielerinnen das 1:5 ohnehin nicht mit und gehen somit die erste Heimaufgabe der Saison unbefangen an. Nach dem 1:1 beim 1. FC Saarbrücken, bei dem die Speyrerinnen die bessere Mannschaft waren und einen Sieg verdient gehabt hätten, sollte das Selbstbewusstsein vorhanden sein, um gegen den FSV ein erstes Zeichen zu setzen.