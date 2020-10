Den Fußball-B-Juniorinnen des FC Speyer 09 steht am Wochenende ein weiterer Topgegner ins Haus. Daheim erwartet der FC die SGS Essen, die auf dem zweiten Tabellenplatz der Bundesliga steht. Am morgigen Sonntag um 11 Uhr geht es dabei im Speyerer Sportpark um die nächsten drei Punkte.

Die Mannschaft von Steffen Stadler wird dabei versuchen, den Schwung des ersten Saisonsieges von vor zwei Wochen mitzunehmen. Beim 1. FC Köln wurde überzeugend mit 2:0 gewonnen und sich endlich für die unermüdlichen Trainingswochen belohnt, nachdem das erste Heimspiel gegen den FSV Gütersloh verloren ging.

Angsteinflößende Ergebnisse und Mutmcher

Schwierig wird die Aufgabe gegen Essen mit Sicherheit. Die jüngsten Ergebnisse aus den vergangenen drei Jahren lesen sich mehr als angsteinflößend: Mit 0:2, 1:5, 0:3, 0:3 und 0:3 gingen diese Begegnungen alle relativ deutlich an den zweimaligen Meister. Auch in der neuen Saison steht der kommende Gegner wieder in der Spitzengruppe der Liga. Allerdings hagelte es vergangene Woche beim 1. FC Köln die erste Saisonniederlage für die Essenerinnen. Und Köln ist eben jene Mannschaft, die die Speyerer U17-Mädels besiegen konnte. Ein Zeichen, das Mut macht.