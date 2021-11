Speyer. Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 wollen nach der bitteren 0:1-Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen am Samstag in die Erfolgsspur zurückkehren. Um 11 Uhr geht es daheim gegen den SSV Rhade. Der Tabellensiebte könnte sich als komplizierter Fall erweisen.

Hauk selbst zeigte sich angesichts der unverdienten Niederlage weiterhin gefrustet, glaubt jedoch, dass ihre Mannschaft sich von diesem Negativerlebnis nicht wird beeinflussen lassen: „Die Mädels wissen, dass sie auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt hätten und eine gute Leistung gezeigt haben. Auch nach der 0:1-Niederlage gegen die SGS Essen im September haben wir eine tolle Reaktion gezeigt. Angesichts der beiden richtungsweisenden Aufgaben gegen Rhade und den SC 13 Bad Neuenahr brauchen wir erneut eine solche Leistung.“

Mit Siegen in diesen beiden Partien könnte Speyer dem Ziel Klassenverbleib rechnerisch immer näherkommen und dabei an der Top drei dranbleiben: „Das wird gerade gegen Rhade eine sehr komplizierte Angelegenheit. Wir erwarten eine enorm tiefstehende Mannschaft, gegen die wir auf schnelle Kombinationen in engen Räumen angewiesen sind.“