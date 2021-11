Speyer. Die Bundesliga-B-Juniorinnen des FC Speyer 09 haben ihr Heimspiel gegen den SSV Rhade mit 1:3 (0:1) verloren. „Es war die schlechteste Saisonleistung“, bilanzierte FC-Trainerin Celine Hauk den Auftritt ihrer Mannschaft.

„Wir waren an diesem Tag einfach nicht griffig genug gegen einen tief stehenden Gegner. Zudem haben uns zwei individuelle Fehler ins Hintertreffen gebracht“, sagte Hauk. Die Gäste lagen nach einem Doppelpack von Angelina Joia (23., 59.) in Führung, als Angelina Klopstein nur drei Minuten später zum 1:2 verkürzte (62.), nachdem eine Minute zuvor eine SSV-Spielerin die Rote Karte gesehen hatte. Allerdings währte die Freude der Gastgeberinnen nur kurz, ein Eigentor von Anastasia Pokrandt (71.) stellte den alten Vorsprung für Rhade wieder her. „Wir haben verdient verloren. Die Mannschaft hat an diesem Tag einfach keine Lösungen gefunden“, erklärte Hauk.