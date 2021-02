Thomas Brech, Fußball-Schiedsrichter aus Speyer, erklärt, warum er für TuS Hohenecken pfeift. Als sich Schwarz-Weiß vor einigen Jahren dem FC 09 anschloss, habe keiner der Offiziellen angefragt, ob er mit wechsle – „obwohl jedem bekannt war, dass ich schon jahrelang für Schwarz-Weiß tätig war“.

Im Netz

„Diese Interessenlosigkeit hat mich geärgert“, meinte Brech. Er habe sich im Internet umgeschaut, welcher Verein im Südwestdeutschen Fußballverband auf seiner Startseite aktiv nach Schiedsrichtern sucht. Brech: „Ich habe bei den Verbandsligisten angefangen und wurde bei Hohenecken fündig.

Dort war das Interesse so groß, dass die sogar nach Speyer kommen wollten. Ich bin dann aber nach Kaiserslautern gefahren, und wir haben einen Deal gemacht.“ Wenn er etwas an Ausstattung brauche, stehe der TuS zur Verfügung: „Dieser Deal funktioniert sehr gut, und so pfeife ich bis heute für TuS Hohenecken.“