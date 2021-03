Minos Gouras (22) ist der Mann der Stunde in der 3. Fußball-Liga. Dem neuen Torjäger des 1. FC Saarbrücken glückten sechs Tore in sieben Tagen, jeweils ein Doppelpack gegen SC Verl, MSV Duisburg und KFC Uerdingen. Den Rekord stellte in der vergangenen Saison der Österreicher Philipp Hosiner für Absteiger Chemnitzer FC auf.

Gouras ist gebürtiger Speyerer, wuchs in Rödersheim-Gronau auf und spielte in der Jugend auch für den Ludwigshafener SC.