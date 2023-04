Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SPEYER. Was bekommt ein privater Fitnesscoach, wenn sich sein bei Real Madrid engagierter Fußballstar beim Heimtraining verletzt? Wie entstand die Verbindung zwischen dem Speyerer Bojan Custic und dem aus seiner Frankfurter Zeit auch in Deutschland sehr bekannten Luka Jovic? Und was macht die Laufbahn des Ex-Mechtersheimers, der mit 25 Jahren nun ins beste Alter kommt?

Custic, der in Speyer lebt, hat seine Karriere still und leise beendet. Zur Saison 2018/19 wechselte er mit der Erfahrung aus 45 Oberliga-Einsätzen in den beiden Saisons zuvor zum SV Rülzheim. Dort