Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Niederlagen am Osterwochenende tritt Noch-Oberligist FC Speyer 09 am Sonntag (16 Uhr) zuhause gegen die Spielgemeinschaft 2000 Mülheim-Kärlich an. Eine schwierige Aufgabe, denn die Gäste belegen mit 33 Zählern den vierten Tabellenrang, punktgleich mit dem Dritten, den Sportfreunden Eisbachtal.

FC-09-Trainer Uwe Gaßner sieht sein Team zwar in der Außenseiterrolle, blickt der Partie aber trotzdem optimistisch entgegen: „Die Mannschaft will unbedingt gewinnen und wird alles