Awaz Sohrabie verstärkt ab sofort den FV Heiligenstein, also auch schon in der Abstiegsrunde der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt. Das haben die Römerberger am Mittwochabend mitgeteilt.

Der 23-jährige, vielseitig einsetzbare Sohrabie, kommt vom FV Germersheim (B-Klasse Südpfalz Ost) zur Mannschaft von Trainer Frank Drieß. Bavaria Wörth sowie Siemens Karlsruhe lauteten weitere Stationen.