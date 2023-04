Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach vielen Spielausfällen in den letzten Wochen sind die Leistungsjugenden des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb wieder vollständig im Einsatz. Während es dabei für Mannschaften wie die Speyerer C-Junioren bereits in der Rückrunde um den Nichtabstieg geht, kämpfen Teams wie die A-Jugend des JFV noch um die Existenzberechtigung in der Aufstiegsrunde.

Die Verbandsliga-D1 des JFV (16.) hat hingegen ganz andere Sorgen. Beim FK 03 Pirmasens (13.) soll am Samstag um 15 Uhr endlich der erste Saisonsieg für das Team von Thomas Eberhard herausspringen: