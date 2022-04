Der schier unglaubliche Lauf der B-Juniorinnen des FC Speyer 09 in der Bundesliga West/Südwest geht weiter, gewann die Auswahl von Trainerin Celine Hauk am Samstag doch auch das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (1:0). In der Vorrunde gab es noch ein Unentschieden. Janina Häußler erzielte nach einer Viertelstunde das goldene Tor.

Speyer verteidigte den dritten Tabellenplatz, und selbst nach oben sind noch nicht alle Züge abgefahren.