Auch die Verbandsliga-B-Junioren des FC Speyer 09, die einzige drittklassige Vertretung des Vereins, sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft des neuen Trainers Rafal Dach, der einst die zweite Herren-Mannschaft in der Bezirklsiga betreute, zuhause gegen den 1. FC Kaiserslautern II 1:0 (0:0).

Das Tor erzielte Julian Joshua Zukow. Gibt es schon nach dem ersten Spieltag ein Topmatch? Auf jeden Fall tritt der FC 09 am Sonntag (11 Uhr) beim FK Pirmasens an, der mit einem 2:0 gegen TSV Königsbach startete.