Die Hinrunden der Leistungsjugenden des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb neigen sich dieses Wochenende dem Ende zu. Vor allem für die A-Junioren des JFV wird sich am Samstagabend in Herxheim entscheiden, ob die Spielzeit in der Aufstiegsrunde weitergeht oder nicht. Kurioserweise kann auch die Speyerer A2 beim Erreichen dieses Ziels noch eine erhebliche Rolle einnehmen.

Nach einem eminent wichtigen Erfolg gegen den SC 07 Idar-Oberstein (6.) am Donnerstag, bekommen Ganerbs Verbandsliga-Unter-19-Jährige von Nico Henrich (7.) das so herbeigesehnte Hinrundenfinale um 18 Uhr