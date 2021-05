Der ASV Speyer veranstaltet für seine neue Jugendabteilung Sichtungstrainings.

Die Bambini üben am Freitag, 4. (17 Uhr) und Freitag, 18. Juni (17. 30 Uhr). Am Freitag, 4. und 11. Juni (jeweils 17.30 Uhr) treffen sich die F- sowie E-Jugend, am Dienstag, 1., Donnerstag, 10. Juni (jeweils 18 Uhr), die Altersklasse D und C, am Dienstag, 8. 15. Juni (18 Uhr), B- sowie A-Jugend.

Interessierte können sich unter Telefon 0176 32679802 oder E-Mail ionescu.silviu13asv.speyer@gmail.com anmelden.