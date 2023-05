FV Dudenhofen III ist am Mittwochabend den ersten Schritt gegangen und hat das Aufstiegshinspiel zur A-Klasse bei RW Seebach II 4:0 (1:0) gewonnen. Es begann vor 300 Zuschauern optimal für Dudenhofen. Denn nach zehn Spielminuten beförderte Sven Metzger einen Freistoß von Maximilian Lehnert volley zum 1:0 in Netz.

Starke Schlussphase

„Nicht unverdient“, kommentierte Florian Kober, Sportlicher Leiter des FVD, die Führung zur Halbzeit gegenüber unserer Zeitung. Auch beim 2:0 hielt ein Standard her. Elias Kessler verwandelte in der Schlussphase einen Elfmeter nach klarem Vergehen an Dennis Köhler.

Seebachs Mustafa Ceylan sah wegen unsportlichen Verhaltens (Ball wegwerfen) dann noch Gelb-Rot. Patrick Metzger (3:0) machte den Deckel drauf. Fabiano Franchini verwertete den nächsten Elfer. Nun reicht der Mannschaft von Trainer Kevin Bappert in der zweiten Partie (Samstag, 18 Uhr, zuhause) ein Unentschieden zum Aufstieg. Bei jeder Niederlage kommt es zum alles entscheidenden Match drei.