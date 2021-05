Jan-Hendrik Schröder (20, Abwehr) wechselt von Oberligist FC Speyer 09 zum zwei Klassen tiefer spielenden FSV Schifferstadt, wie dieser mitteilte. Schröder, die in Frankfurt Medizin studiert, bringt auch ein wenig Oberliga-Erfahrung von Arminia Ludwigshafen mit.

Die Schifferstädter schätzen am Altriper Linksfuß dessen Zweikampfstärke. „Jan-Hendrik passt prima in unserer Mannschaft“, sagte Trainer Christoph Mehrl, der langjährige Dudenhöfer: „Er hat Qualität, ist jung und kommt aus der Region.“ Für den FC 09 bestritt Schröder in der abgebrochenen Saison drei Partien.