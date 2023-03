Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem Trainerwechsel beim FC Speyer 09 waren in der Kürze der Zeit, die Eleftherios Konstantakis mit dem Team hatte, noch keine Wunderdinge zu erwarten. So konnte der neue Trainer mit seiner Mannschaft gerade mal in einer Trainingseinheit arbeiten.

Eine wichtige Aufgabe des neuen Mannes wird es sein, der Elf wieder Selbstvertrauen zu geben, denn seit 15 Spielen hat der FC Speyer 09 nicht mehr gewonnen.

Der FV Diefflen ging mit einer klaren Botschaft