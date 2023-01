Oberligist FV Dudenhofen ist ins Training zurückgekehrt. Zum Auftakt am Sonntag fehlten die Urlauber Eric Häußler und Simon Bundenthal, ebenso die Verletzten Jannik Styblo, Brajan Polarczyk und neuerdings Tom Handrich (Leiste). Dafür machte ein Trio wieder mit: Michael Bittner, Justin Neuner, Florian Lutz.

Letztere beiden traten noch etwas kürzer bei der Einheit mit Ballgewöhnung, liefen danach etwas weniger. Der erste Spieltag sei im Blick, wie Florian Kober, Sportlicher Leiter, im Gespräch mit unserer Zeitung informierte. Der Samstag in der Festhalle steht im Zeichen der Geselligkeit.

Passende Getränke

Das Schlachtfest (11 Uhr) geht unmittelbar in eine Après-Ski-Party über. Für diese verkaufte der Verein bereits alle Eintrittskarten. Die Live-Band Firma Holunder, bekannt vom Speyerer Brezelfest, Oktoberfest und Skihochburg Ischgl, heizt ein. Kober kündigte die typischen Getränke á la Fliegender Hirsch und Co an.