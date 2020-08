Julian Kuhn, Fußballschiedsrichter von TuRa Otterstadt, ist beim Verbandspokalfinale am Samstag in Pirmasens im Einsatz. Der Mittzwanziger assistiert bei der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen SV Waldalgesheim neben Ines Appelmann (Alzey) an der Linie Marcel Schütz (Leiselheim).