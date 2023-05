Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Kampf um die Nummer eins im Tor des Oberligisten FV Dudenhofen setzte sich Neuzugang Philipp Schilling vorerst gegen seinen Konkurrenten Malcolm Little durch. Auch im Derby bei Arminia Ludwigshafen (Sa, 14.45 Uhr) steht Schilling im Kasten des FVD.

„Ich wollte meine Chance ergreifen und habe in der Vorbereitung gezeigt, was ich kann“, so der Schlussmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Entscheidung erfuhren die Keeper im Abschlusstraining