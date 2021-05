Ab der kommenden Saison spielt der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga. Nach dem Hamburger SV geht das nächste Schwergewicht ins Unterhaus. Auch in unserer Region gibt es Anhänger von S04. Die RHEINPFALZ sprach mit ihnen über den Abstieg. Fans von Erzrivale Borussia Dortmund äußern sich ebenfalls.

Der wohl bekannteste Fan der Region ist „Dudenhofens Sohn“, wie es auf seinem Banner steht, Michael Malmer. Er bereist nicht nur die Spiele von Schalke, sondern folgt auch der deutschen Nationalmannschaft. Der Abstieg sei laut Malmer verdient gewesen: „Zu hundert Prozent.“ Für ihn seien die Umstände besonders schlimm.

Malmer: „So beschämend abzusteigen, hat nichts mit Pech zu tun. Das war reines Unvermögen und einfach peinlich.“ Die Gründe sieht er nicht nur in einer Saison. Insgesamt seien über lange Zeit zu viele Trainer und Sportliche Leiter auf der Gehaltsliste gewesen.

„Es war eine Reihe von Versagen, die den Wort-Case herbeigeführt haben“, resümiert er. Dass der Abstieg mit Zuschauern verhindert worden wäre, glaubt er kaum: „Es wäre wahrscheinlich eher eskaliert. Das waren ja keine knappen Ergebnisse. Wir wurden teilweise abgeschlachtet.“ Eskaliert ist es dann tatsächlich nach dem Abstieg.

Die Eskalation

Beim Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld gab es nach der Partie Ausschreitungen. Malmer verteidigt die Vorkommnisse keinesfalls, gibt aber zu bedenken: „Ich hasse dieses typische Schwarz-Weiß-Denken in Deutschland. Jeder sollte erst urteilen, wenn er weiß, was wirklich vorgefallen ist. Das war zwar ein Schritt zu viel. Es gab aber definitiv Gründe.“

Er selbst habe wenig gelitten, wie er sagt. „Ich bin es gewohnt, zu leiden, da ich seit 1991 Schalke-Fan bin. Für mich ist es immer noch der Klub in Deutschland, der am meisten polarisiert. Wir kommen wieder.“ Dass es schon kommendes Jahr soweit ist, könne er jetzt nicht voraussagen.

Malmer: „Das ist jetzt der 20. Neuaufbau. Eines ist aber sicher. Am ersten Spieltag stehen die Zuschauer wie eine Wand hinter der Mannschaft. Auf Schalke ist es sowieso nur ruhig, wenn wir Deutscher Meister werden.“ Und auch hier ist er sich sicher: „Irgendwann werden wir es erleben“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Tabula rasa

Auch Klaus Konrad aus Heiligenstein ist Schalke-Fan. Für ihn war der Abstieg „das Beste, was passieren konnte“. Er würde jetzt tabula rasa machen und nur junge, hungrige Spieler holen. Um den Kader zu vervollständigen, würde er den ein oder anderen Erfahrenen dazunehmen.

„Der Abstieg war jetzt die logische Konsequenz einer Entwicklung. Erstverursacher ist Christian Heidel. Schalke war eine Nummer zu groß für ihn. Seine teuren Einkäufe waren Flops“, so Konrad. Die Mannschaft sei schlichtweg überschätzt. Viele der Spieler würden laut Konrad gar nicht zu Schalke passen.

„Das sind sicher keine schlechten Spieler. Aber sie passen nicht zu dem, was Schalke ausmacht. Rennen, bis man umfällt, sollte eigentlich jeder können“, verlangt er. Im Moment sieht er in der Sportlichen Leitung keine Kompetenz. Er selbst habe bei der Petition für Ralf Rangnick mitgemacht. Konrad hat immer noch Hoffnung, dass es zu einem Engagement kommt.

Schlechtes Beispiel

Provokationen von BVB-Fans lassen ihn kalt: „Ich bin da schmerzfrei und warne eher. Am Beispiel 1. FC Kaiserslautern sieht man, es kann schnell gehen.“

Tim Fischer spielt bei A-Klassist FV Berghausen und fiebert ebenfalls mit S04. Sein Kommentar zum Abstieg: „Einer der verdientesten, die es je gegeben hat.“ Heidel habe seiner Meinung nach keine schlechten Einzelspieler geholt. Die Hinrunde 2019/20 unter David Wagner habe gut funktioniert. „Was dann passiert ist, ist unerklärlich“, sagt er.

Über Jahre haben „mehrere Köche die Suppe versalzen“. Fischer war über den Abstieg sehr enttäuscht. Vor allem die Corona-Pandemie machte es für ihn noch schlimmer. „Ich habe mich immer wieder aufgeregt, weil ich immer wieder Hoffnung hatte. Dann war ich durch Corona viel zuhause und musste dort dann irgendwie alles verarbeiten.“

Glaube lebt

In der Nacht nach Bielefeld habe er sich für seinen Club geschämt. „Wenige Menschen haben den Verein in den Dreck gezogen. Ich glaube, das hat uns vom Ansehen noch mehr beschädigt als der Abstieg an sich.“ Der Wiederaufstieg sei kein Selbstläufer. „Aber natürlich glauben wir Schalker daran“, sagt er kämpferisch.

Zwei Akteure vom ASV Harthausen sprechen aus Dortmunder Sicht. Thomas Varlemann aus der Tischtennis-Abteilung sagt: „Einen Abstieg gönne ich keiner Mannschaft so richtig. Natürlich drücke ich Schalke aber auch nie wirklich die Daumen.“

Außerdem gibt er zu: „Ich grinse schon mal, wenn sie eine Abreibung bekommen. Ich konzentriere mich aber eher auf unsere Ergebnisse. Wir haben genug zu tun.“ Varlemann nennt den Schalker Abstieg „hochverdient“. Die Mannschaft sei nicht bundesligatauglich gewesen.

Derby fehlt

Er kann sich vorstellen, dass Schalke „die ein oder andere Ehrenrunde in der 2. Bundesliga drehen muss“. Das Derby fehlt ihm, wie er sagt. „Das war Pflichtprogramm.“

Philipp Jardot spielt bei den Fußballern des ASV in der ersten Mannschaft und ist ebenfalls BVB-Fan. Er sagt: „Schalke gehört einfach in die Bundesliga.“ Dennoch pflichtet er seinem Kollegen bei: „Aus meiner Sicht war es der verdienteste Abstieg seit Langem.“

Kein Aufstieg

Der Ex-Trainer: „Selbst als Paderborn letzte Saison mit großem Abstand abgestiegen ist, haben die teilweise sehr attraktiven Fußball gespielt. Das kann man von Schalke nicht gerade sagen.“ Auch er vermisst die Derbys, hat aber eine kleine Hoffnung: „Vielleicht mag die Pokalfee ja auch Derbys.“

An einen direkten Wiederaufstieg glaubt Jardot nämlich nicht: „Die Unruhen im und um den Verein sind einfach zu drastisch. Die finanzielle Lage trägt auch nicht gerade zu einer besseren Zukunft bei.“

RHEINPFALZ-Kindernachricht: Schalke 04

Schalke 04 spielt in der 2. Bundesliga. Für mich ist das nicht so schlimm. Aber Opa sagt, das ist eine Katastrophe. Schalke sei ein richtiger Traditionsverein, der eigentlich nicht absteigen darf. Er spricht immer von Legenden wie Reinhard Libuda, Rüdiger Abramczik, Klaus Fischer und Olaf Thon.

Ich weiß, dass Weltmeister Benedikt Höwedes bei Schalke gespielt hat und auch Raúl mal in Gelsenkirchen kickte. Auch Manuel Neuer war mal ein Schalker. Opa spricht von zwei prägenden Ereignissen, die ihm nie aus dem Kopf gehen.

Die „Eurofighter“ gewannen 1997 den Uefa-Cup. Im Elfmeterschießen schoss sich Schalke zum Titel, und es stieg die Party des Jahrhunderts. Trainer war damals Huub Stevens. Opa sagte, er habe anschließend Schalke noch einige Male trainiert. Diese Saison war er auch kurze Zeit Trainer.

Das zweite Ereignis ist weniger schön. Es dauerte vier Minuten und 38 Sekunden. Exakt so lange ereignete sich die kürzeste und traurigste Meisterfeier aller Zeiten. Am 19. Mai 2001 im Gelsenkirchener Parkstadion stürmten die Schalke-Fans den Platz und dachten, sie sind Deutscher Meister. Doch dann schoss der FC Bayern in der letzten Minute ein Tor.

Opa ist traurig über den Abstieg. Wenn ich das alles höre, würde ich gerne mal mit meinen Biber-Freunden auf Schalke ein Spiel schauen und diesen außergewöhnlichen Verein live erleben.