TuS Mechtersheim hat die Ehre des Oberliga-Trios aus der Region gerettet und am Samstagabend in Erlenbach 9:1 (1:0) gegen den laut Teammanager Heiko Magin ambitionierten Landesligisten SC Hauenstein gewonnen. Für ihn selbst war’s ein Wiedersehen mit alten Bekannten seines Ex-Vereins.

Mechtersheim übertraf bei Weitem die Vorgabe, doch bitteschön pro Klasse Unterschied zwei Tore zwischen sich und den Gegner zu legen. Dabei tauschte Trainer Selim Öztürk zur Pause den Sieg ein. Denn Mert Özkaya (4), der schon gegen Sandhausen überzeugte, David Reitarow (3) und Aleksandar Biedermann trafen. Zuvor schlug Thomas Meier zu.

Hauenstein verkürzte per Foul-Elfmeter zum 1:3. Beide Seiten traten dezimiert an. Beim TuS spielte Conrad Weigel aus dem A-Klasse-Team von Beginn an. Björn Weisenborn und Kevin Da Silva Arnold bezahlten ihre starke Leistung gegen Sandhausen mit Krankheit. Luca Lehr urlaubt. Luca Marino und Patrick Haag streckten kurzfristig die Waffen.