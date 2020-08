RW Speyer II hat seine Mannschaft aus der Staffel Mitte der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt zurückgezogen. Das hat Kreisvorsitzender Klaus Karl (Weingarten) bei der Delegiertenversammlung in Iggelheim mitgeilt. Er befürchtet weitere Abänge, damit eine ungleiche Anzahl an Teams in den drei Gruppen. Speyer tritt bereits in der ersten Runde des Rhein-Mittelhaardt-Cups nicht mehr an.