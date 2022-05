RW Speyer hat sich im Hinspiel um den Aufstieg in die B-Klasse für Dienstag (19.30 Uhr) an der heimischen Kuhweide eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Die Mannschaft von Trainer Massimo Giardina gewann am vergangenen Freitagabend beim FV 1921 Haßloch nach lange ausgeglichenem Spielverlauf mit 4:0.

Warner Giardina

„Dass ein Haßlocher Spieler in der 33. Minute nach einer Beleidigung die Rote Karte sah, war für uns natürlich optimal. Denn der Gegner hat eine wirklich gute Mannschaft“, meinte er. In dem deutlichen Erfolg sehe er aber auch eine Gefahr.

„Das hohe Ergebnis kann natürlich auch dazu führen, dass man den Gegner im Rückspiel unterschätzt, ebenso der Gedanke, dass uns jetzt ein Unentschieden reicht. Haßloch hat auch nichts zu verlieren, würde aber schon mit einem 1:0-Sieg ein drittes Spiel erzwingen, da das Torverhältnis nicht zählt“, warnte er.

Tore: Felix Harz, Terry Thomas (2), Adnan Mujagic (75.).