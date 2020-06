Raffael Korte (29), Speyerer Profifußballer des Drittligisten SV Waldhof, beendet seine Laufbahn. Mehrere Knieoperationen machten das unumgänglich. Offensivmann Korte startete einst mit seinem Zwillingsbruder Gianluca vom TuS Mechtersheim (Oberliga 2009 bis 2011) seinen Zug durch die Republik. Mit Eintracht Braunschweig stieg er in die Bundesliga auf. Es folgten die Stationen 1. FC Saarbrücken, Union Berlin und Waldhof. Mit den Mannheimern ging es 2019 in die 3. Liga. Korte will nun studieren.