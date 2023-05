Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich bin Fußballer. Mir passiert nix.“ Das hat Daniel Keita-Ruel gedacht. Der Profifußballer hatte genug Geld und ließ sich trotzdem zu einem Raubüberfall animieren. Es war einer von mehreren. Keita-Ruel kam in den Knast, trainierte hart und kehrte zurück. Jetzt spielt er beim SV Sandhausen in der 2. Bundesliga. Dass jeder eine zweite Chance verdient hat, vermittelte er den Jugendlichen der Schule im Erlich Schwarz auf Weiß.

In Geduld übten sich die Neuntklässler am Montagmittag. Keita-Ruel kündigte sich an, traf aber mit Verspätung ein. Schon der Range Rover, mit dem er vorfuhr,