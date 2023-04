Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist der lebende Beweis für Nachwuchsfußballer, dass der Sprung aus der Fußballschule von Silviu Ionescu zum Profi möglich ist. Gestern besuchte Ex-FCK-Profi Antonio Jonjic in Speyer seinen Ex-Trainer und dessen Kicker. Was hat er mit Juventus Turin am Hut?

Beim 1. FC Kaiserslautern steckte Antonio Jonjic in der Sackgasse. Während sein Ex-Klub in Liga Drei ums Überleben kämpfte, gelang ihm aber der Aufstieg. Bevor die Sommervorbereitung