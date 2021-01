Patrick Haag (30) ist wieder mit seinem Bruder Yanick vereint. Wenige Stunden nach dem Wechsel des Jüngeren, vermeldete Oberligist TuS Mechtersheim auch die Verpflichtung des Defensivspezialisten, ebenfalls von Baden-Verbandsligist VfR Mannheim.

Er könnte zur Winterpause innerhalb der regen Tätigkeit der Mechtersheimer so etwas wie der Königstransfer sein. Haag spielte 22-mal in der 2., 21-mal in der 3. und über 100-mal in der Regionalliga. SV Waldhof, Karlsruher SC und Jahn Regensburg stehen in seiner Vita.

„Patrick ist ein absolut erfahrener Spieler, welcher unserer jungen Mannschaft Stabilität verleihen soll“, sagte Dieter Demmerle, Sportvorstand des TuS: „Da er auch weiterhin gerne mit seinem Bruder zusammenspielen möchte, kam ein Wechsel an die Kirschenallee zustande.“