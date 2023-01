17 Mannschaften haben sich für das siebte Ortsturnier der Verbandsgemeinde Rheinauen beim ASV Waldsee angemeldet. In der Rheinauenhalle spielen zunächst in Vorrundengruppe A Feuerwehr Neuhofen, Discopumper, Zizou und Lerne, Schobbeklopper, Karnevalverein Uno, Neiheffer Jungs, Orientkickers, Die Schlümpfe.

Pool B bilden Partnerschaftsverein Ruffec, FC Internation, SPD Waldsee, Nove Amici, Rote Barone, Isolite, Pink Fluffy Unicorns, Alte Herren and Friends, Autofahrerclub. Los geht’s am Samstag (10 Uhr), weiter am Sonntag (11). Es schließen sich die Halbfinals (14), alle Platzierungsspiele sowie das Finale (16.30) an.