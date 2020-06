Christian Geißler hat seine Tätigkeiten beim FC Speyer 09 beendet und verlässt den Club. Das hat er der RHEINPFALZ mitgeteilt. Geißler betreute zuletzt die erfolgreiche D3-Jugend, die unter anderem das Kreispokalfinale erreichte, und engagierte sich im Jugendförderverein für die Öffentlichkeitsarbeit und die Homepage. Zudem organisierte er Turniere. „Die Gründe sind, dass der FC Speyer 09 e.v. sich immer mehr dem Leistungsfußball verschreibt, was von meiner Seite okay ist“, informierte er in einer E-Mail: „Aber man sollte es auch nach außen offen kommunizieren. Denn die Hoffnung vieler Speyrer Kinder, immer beim FC zu spielen, ist sehr hoch.“ Nun will er sich bei FG Mutterstadt einbringen. Einige Spieler verließen den FC 09 nun in höhere Ligen, unter anderem zum JFV Ganerb. Andreas Graf, Leiter des Trainerteams, schließe sich JSG Römerberg an. Sein Assistent Oliver Flick wechsle zu Ganerb. Geißler sprach von der besten D3 im Club seit zehn Jahren, und das als jüngste Mannschaft.