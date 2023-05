Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine klare Meinung hat Ralf Gimmy, Aufstiegstrainer des FC Speyer 09, wenn es darum geht, wie sich die Fußball-Oberliga künftig zusammensetzen soll. Damit liegt er auf einer Wellenlänge mit der künftigen Speyerer Konkurrenz aus Mechtersheim und Dudenhofen. Ein- oder zweigleisig, lautet die Frage.

Der FC Speyer 09 tritt nach einem Beschluss der Präsidiumssitzung des Fußball-Regional-Verbandes Südwest in der nächsten Runde in der Oberliga an (wir berichteten gestern