Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Mechtersheim hat sich mit dem Ausgleich in letzter Minute einen Punkt gegen den FC Hertha Wiesbach gesichert. Allerdings hat TuS-Trainer Ralf Gimmy noch einige Stellschrauben erkannt, an denen er drehen will.

„Die Mannschaft ist noch nicht in sich gefestigt. Das 0:4 in Diefflen hat doch Spuren hinterlassen. Daran müssen wir noch arbeiten“, hatte Gimmy nach dem Spiel in der Pressekonferenz erklärt.