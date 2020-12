Kevin Nowak (23, Linksverteidiger) spielt auch in der kommenden Saison für Südgruppen-Oberligist FV Dudenhofen. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Dienstagabend der RHEINPFALZ mitgeteilt. Nowak kam in dieser Saison in sechs der neun Spiele zum Einsatz.