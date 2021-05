Kazuaki Nishinaka (28, Mittelfeld) wechselt von Oberligist TuS Mechtersheim zum SV Büchelberg. Das hat der Landesligist am Freitagabend mitgeteilt.

Die Südpfälzer schätzten die Lauf- und Spielstärke Nishinakas, der damit die einst stattliche Japan-Fraktion in Mechtersheim weiter schrumpfen lässt. Er kam in der abgebrochenen Saison in sieben von neun Spielen zum Einsatz.