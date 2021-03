Oberligist FV Dudenhofen hat einen neuen Stürmer für die kommende Saison verpflichtet. Die Spargeldörfler angelten sich Justin Neuner von der SG Heidelberg-Kirchheim. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Montagabend mitgeteilt.

Neuner erzielte in neun Spielen bisher neun Saisontreffer in der Landesliga und steht damit in der Torschützenliste auf Platz zwei. Damit bediente sich der FVD zum zweiten Mal binnen weniger Tage bei den Badenern.