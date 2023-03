Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Talent-Stützpunkt des Deutschen-Fußball-Bundes in Maikammer trainieren die Talente der Region Rhein-Mittelhaardt. Zu Gast war am Montag ein prominenter Coach: Guido Streichsbier betreut eigentlich die Nationalmannschaft der Unter-20-Jährigen und schaute für eine Einheit vorbei.

Jeder Trainer kümmerte sich um ein Talent. Die Jahrgänge 2006 bis 2009, auch von FC Speyer 09 und JFV Ganerb, verfügen aktuell über Insgesamt fünf Übungsleiter.