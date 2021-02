Nach fünf Jahren bei TuS Mechtersheim schließt sich Lukas Metz (24, Mittelfeld) zur nächsten Saison Oberliga-Konkurrent FV Dudenhofen an. In dieser Saison stand Metz in allen neun Spielen in der Anfangsformation des TuS. Nach den Neuverpflichtungen der Mechtersheimer erwächst in der Runde 2021/22 aber neue Konkurrenz. Metz erzielte in 120 Oberliga-Partien 18 Tore.