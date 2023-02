Yusuf Emre Kasal trainiert aber der nächsten Saison die Oberliga-Fußballer von TuS Mechtersheim. Doch seine Gedanken gelten derzeit nicht dem Sport, sondern ausschließlich den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien. Vier Jahre trug der Ex-Profi das Trikot von Kahramanmaras mitten im Krisengebiet, drei davon als Kapitän.

„Das ist eine reine Katastrophe gerade, was da abgeht“, teilte Kasal unserer Zeitung auf Anfrage mit: „Ich habe sehr viele persönliche Bindungen ins Erdbebengebiet.“ Er habe dort mehr Freunde und Bekannte als in der Heimatstadt seiner Eltern.

Stündlich erreichten ihn Nachrichten über Verstorbene, Leute unter Trümmern, Familienangehörigen, die nicht an ihre Kinder und Eltern kommen, Erfrorene, zu Notoperationen mit Hubschraubern Ausgeflogene. Kasal packte bereits an, koordinierte Hilfslieferungen in sieben vor Ort eingetroffenen Lastern.

Auch seine Kameraden in Mechtersheim füllten etliche Säcke mit Kleidung. Kasal sammelt derzeit Spenden und übergibt sie in den nächsten Tagen persönlich vor Ort an bedürftige Familien.