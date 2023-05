Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heiko Magin (54) ist ab sofort wieder in Doppelfunktion tätig: Sportdirektor in Mechtersheim, Trainer im Badischen. Er erzählt seine Verbindung dorthin und wirft sich weiter an der Kirschenallee ins Zeug. Zur Zukunft auf der anderen Rheinseite gibt’s zwei Meinungen.

Heiko Magin (54), Sportdirektor beim Fußballoberligisten TuS Mechtersheim, hat mit sofortiger Wirkung das Traineramt beim SV Huchenfeld übernommen, wie der Verein in den sozialen Medien informierte.