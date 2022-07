Alle Neune hieß es bei Oberligist TuS Mechtersheim am Freitagabend, als der Oberligist sein abschließendes Testspiel an der Kirschenallee 1:0 (0:0) gegen das klassentiefere Jahn Zeiskam gewonnen hat. Denn so viele Kicker fehlten den Römerbergern.

Blasczyk geschont

Mechtersheim schonte Tobias Blasczyk (Knie). Bei Kevin da Silva Arnold dauert es ohnehin noch. Edonart Leposhtaku weilt im Urlaub. Albert Jungblut fehlte erkrankt. Nico Schubert macht Lauftraining. Maximilian Krüger brummt eine Rotsperre ab. Hinzu kamen Maxime Klein, Fabian Niemann und Nik Bauer.

„Es war ein gutes Spiel zweier guter Mannschaften“, sagte TuS-Teammanager Heiko Magin im Gespräch mit der RHEINPFALZ.: „Zeiskam steht bekanntlich gut und bekommt wenig Tore. Wir hatten mehr Ballbesitz und haben guten Fußball gespielt.“ Mert Özkaya überwand das Bollwerk nach Flanke von Conrad Weigel dennoch und nickte zum 1:0 ein.