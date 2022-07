Auf ein rundum gelungenes Trainingslager in Enzklösterle (Schwarzwald) mit voll gut mitziehenden Jungs, tollen Bedingungen, angenehmen Temperaturen und Besuch eines Festivals in Pforzheim am Samstagabend blickte Teammanager Heiko Magin schon vor der abschließenden Einheit am Sonntagmorgen im RHEINPFALZ-Gespräch zurück.

Da schmerzte das 2:5 (1:2) im Test am Freitag bei Oberliga-Aufsteiger ATSV Mutschelbach nicht mehr, ebenso wenig, dass SV Erlenbach, A-Klasse und gecoacht von Magin, das Spiel am Sonntagnachmittag wegen zu vieler Urlauber sowie Kranker abblies. Coach Gimmy setzte dafür ein umso knackigeres Training an.

Schlafphasen

Zwei schläfrige Phasen pro Hälfte vermiesten Mechtersheim den Erfolg gegen Mutschelbach. Ein Elfmeter und ein Weitschuss, schon stand’s 0:2, ehe Dejan Tomic verkürzte. Der Pfosten, ein Missgeschick Christoph Batkes und der Ex-Speyerer Valentin Heß im ATSV-Kasten verhinderten das 2:2, das dann Tim Janke machte. Viele weitere glasklare Chancen verpufften beim TuS.