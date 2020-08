TuS Mechtersheim hat das Oberligaduell in der Vorbereitung bei Astoria Walldorf am Samstag Mittag 1:3 (0:2) verloren.

Klare Niederlage gegen ein Team auf Augenhöhe, eine zweite Mannschaft dazu, eine Leistungsdelle? TuS-Trainer Ralf Schmitt klärt auf: „Eine körperliche Delle vielleicht, Walldorf war fußballerisch gut und taktisch flexibel. Es war ein ordentlicher Test.“

Die Badener seien aufgrund ihres früheren Saisonstarts physisch weiter, zudem mit vier, fünf Regionalligaspielern im Kader. Bei Mechtersheim fehlte dagegen Ramzy Yahaya leicht angeschlagen. Und wieder geriet der TuS schnell in Rückstand, laut Schmitt auch wegen des körperlichen Rückstands.

Fehlerhaft

Er sprach individuelle, unnötige Fehler an. Dann konterte Astoria zum 2:0. Björn Weisenborn verkürzte. Schmitt: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns zurückgebissen. Es gibt Themen, an denen wir arbeiten müssen“ – zum Beispiel einem ruhigeren und klareren Aufbau. Statt dem 2:2 fiel das 1:3.

Umsetzen kann’s die Elf schon am Mittwoch (19 Uhr) in Altrip gegen Junioren-Bundesligist Darmstadt 98. Doch zunächst ging’s am Samstag noch zum Einstand der Neuen zu Wanderung und Winzerbesuch nach Bad Dürkheim.