Die Zwillinge Mert und Kaan Özkaya bleiben zusammen, aber nicht bei Oberligist TuS Mechtersheim, sondern mit sofortiger Wirkung beim klassenhöheren SGV Freiberg, wie dieser am Mittwochmittag informierte. Für die Mechtersheimer ist das ein herber Verlust. Mert Özkaya führt derzeit die Torschützenliste der Oberliga an – mit 18 Treffern in 17 Spielen.