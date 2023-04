Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der 1:7 (1:4)-Niederlage beim FV Engers hat Oberligist TuS Mechtersheim die höchste Niederlage in dieser Spielklasse, in der er seit 2004 mit einer kurzen Unterbrechungen antritt, knapp verpasst. Verständlicherweise herrschte Katerstimmung nach der Packung. In der Vereinshistorie war es lediglich im Oktober 2017 mit einem 0:7 gegen Pirmasens noch deutlicher.

Rund um den Platz am Wasserturm gibt es einige gefährliche Stellen – nämlich jene, an denen die Bewässerungsanlage aus der Versenkung kommt. Dies geschieht normalerweise kurz vor dem